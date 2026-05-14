Терехов уволил своего заместителя и одновременно директора департамента

Мэр Игорь Терехов уволил Дмитрия Липового с должности заместителя Харьковского городского головы — директора департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета.

Распоряжение Терехова от 11 мая опубликовала ОО «Харьковский антикоррупционный центр», а пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко пояснил МГ «Объектив», что с 11 мая Липовой уволен по собственному желанию с обеих должностей.

До 2022 года Липовой занимал должность директора КП «Троллейбусное депо № 2», с конца февраля 2024-го он возглавлял департамент строительства и дорожного хозяйства городского совета. В конце апреля 2024 года Липовой был назначен заместителем городского головы.