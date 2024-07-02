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О необходимости переосмыслить городскую среду написал Терехов после сессии

Общество 19:53   02.07.2024
Елена Нагорная
О необходимости переосмыслить городскую среду написал Терехов после сессии prostir.ua

Комплексный аудит доступности Харькова для всех людей, независимо от их возраста, пола или состояния здоровья, планируют провести в ближайшее время в районах города.

Об этом сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов, комментируя создание в структуре горсовета департамента инклюзивной доступности и безбарьерной среды.

«Это ответ на требование нашего времени кардинально переосмыслить все городское пространство — от улиц и общественного транспорта, до зданий, лестниц и парков Харькова. Речь идет даже не столько об определенных технических недостатках, сколько о необходимости начинать формировать совсем другую городскую философию: с созданием таких условий, при которых каждый, кто живет в Харькове, независимо от возраста, пола или состояния здоровья, сможет быть свободным в доступе к любому сервису или общественным местам. Где все архитектурные и инфраструктурные проекты будут реализованы только, если включают инклюзивные соображения. Между прочим, будем честными, обеспечить равный доступ к участию в общественной жизни — это наш прямой долг, в том числе и перед участниками и ветеранами боевых действий, которые прямо сейчас жертвуют собой ради нас и нашей страны», — написал Терехов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 19:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Комплексный аудит доступности Харькова для всех людей, независимо от их возраста, пола или состояния здоровья, планируют провести в ближайшее время в районах города.".