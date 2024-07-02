Расходы на похороны харьковчан, погибших из-за обстрелов, будут компенсировать
За первое полугодие 2024 года в Харькове было похоронено 298 погибших в результате вооруженной агрессии РФ, в том числе 77 гражданских, сообщили в Харьковском горсовете.
Из бюджета Харькова будут возмещать расходы на похороны на городских кладбищах погибших или умерших гражданских и защитников в результате вооруженной агрессии РФ. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии горсовета. Эта программа будет действовать до 2027 года.
«Учитывая масштабы разрушений жилищного фонда и объектов инфраструктуры Харькова в результате непрекращающихся вражеских обстрелов, существует потребность в организации бесплатного захоронения указанных категорий населения. Из городского бюджета будут возмещаться фактические расходы на определенные программой ритуальные услуги, но в размере не более трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц», – объяснили в мэрии.
Читайте также: Увеличили расходы на подготовку к зиме: в бюджет Харькова внесли изменения
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюджет, жители, компенсация, обстрелы, похорон, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Расходы на похороны харьковчан, погибших из-за обстрелов, будут компенсировать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 15:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За первое полугодие 2024 года в Харькове было похоронено 298 погибших в результате вооруженной агрессии РФ, в том числе 77 гражданских, сообщили в Харьковском горсовете.".