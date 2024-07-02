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Расходы на похороны харьковчан, погибших из-за обстрелов, будут компенсировать

Общество 15:30   02.07.2024
Виктория Яковенко
Расходы на похороны харьковчан, погибших из-за обстрелов, будут компенсировать Фото: Харьковский горсовет

За первое полугодие 2024 года в Харькове было похоронено 298 погибших в результате вооруженной агрессии РФ, в том числе 77 гражданских, сообщили в Харьковском горсовете.

Из бюджета Харькова будут возмещать расходы на похороны на городских кладбищах погибших или умерших гражданских и защитников в результате вооруженной агрессии РФ. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии горсовета. Эта программа будет действовать до 2027 года.

«Учитывая масштабы разрушений жилищного фонда и объектов инфраструктуры Харькова в результате непрекращающихся вражеских обстрелов, существует потребность в организации бесплатного захоронения указанных категорий населения. Из городского бюджета будут возмещаться фактические расходы на определенные программой ритуальные услуги, но в размере не более трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц», – объяснили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 15:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За первое полугодие 2024 года в Харькове было похоронено 298 погибших в результате вооруженной агрессии РФ, в том числе 77 гражданских, сообщили в Харьковском горсовете.".