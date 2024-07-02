У Харкові компенсуватимуть витрати на поховання містян, загиблих від ударів РФ

За перше півріччя 2024 року в Харкові було поховано 298 загиблих внаслідок збройної агресії РФ, у тому числі 77 цивільних, повідомили у Харківській міськраді.

З бюджету Харкова відшкодовуватимуть витрати на поховання на міських кладовищах захисників та цивільних, які загинули або померли внаслідок збройної агресії РФ. Відповідне рішення було прийняте сьогодні, 2 липня, на позачерговій сесії міськради. Ця програма діятиме до 2027 року.

«З огляду на масштаби руйнувань житлового фонду та об’єктів інфраструктури Харкова внаслідок ворожих обстрілів, які не припиняються, існує потреба в організації безплатного поховання зазначених категорій населення. З міського бюджету відшкодовуватимуться фактичні витрати на визначені програмою ритуальні послуги, але в розмірі не більше трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб», – пояснили в мерії.