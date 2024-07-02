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У Харкові компенсуватимуть витрати на поховання містян, загиблих від ударів РФ

Суспільство 15:30   02.07.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові компенсуватимуть витрати на поховання містян, загиблих від ударів РФ Фото: Харківська міськрада

За перше півріччя 2024 року в Харкові було поховано 298 загиблих внаслідок збройної агресії РФ, у тому числі 77 цивільних, повідомили у Харківській міськраді.

З бюджету Харкова відшкодовуватимуть витрати на поховання на міських кладовищах захисників та цивільних, які загинули або померли внаслідок збройної агресії РФ. Відповідне рішення було прийняте сьогодні, 2 липня, на позачерговій сесії міськради. Ця програма діятиме до 2027 року.

«З огляду на масштаби руйнувань житлового фонду та об’єктів інфраструктури Харкова внаслідок ворожих обстрілів, які не припиняються, існує потреба в організації безплатного поховання зазначених категорій населення. З міського бюджету відшкодовуватимуться фактичні витрати на визначені програмою ритуальні послуги, але в розмірі не більше трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб», – пояснили в мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У Харкові компенсуватимуть витрати на поховання містян, загиблих від ударів РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 15:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За перше півріччя 2024 року в Харкові було поховано 298 загиблих внаслідок збройної агресії РФ, у тому числі 77 цивільних, повідомили у Харківській міськраді.".