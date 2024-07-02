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Збільшили видатки на підготовку до зими: у бюджет Харкова внесли зміни

Суспільство 13:20   02.07.2024
Вікторія Яковенко
Збільшили видатки на підготовку до зими: у бюджет Харкова внесли зміни Фото: Харківська міськрада

Депутати Харківської міськради під час сесії 2 липня внесли зміни до бюджету громади на цей рік.

У департаменті бюджету і фінансів пояснили, що це обумовлено наданням Харкову міжбюджетних трансфертів. Так, місто отримає 2,3 млн грн на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти та 1,9 млн грн – на підтримку учнів з особливими освітніми потребами.

Водночас у Харкові збільшили видатки на:

🔹 реалізацію заходів, пов’язаних з децентралізацією системи комунальної теплоенергетики та підготовкою систем опалення і водопостачання до зимового періоду – на 642 млн грн,

🔹 проведення аварійно-відновлювальних робіт у багатоповерхівках та на об’єктах соціально-культурного призначення – на 120 млн грн,

🔹 надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями – на 66,9 млн грн.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 13:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міськради під час сесії 2 липня внесли зміни до бюджету громади на цей рік.".