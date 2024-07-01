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Терехов скликає сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть

Суспільство 14:39   01.07.2024
Вікторія Яковенко
Терехов скликає сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть

Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 27-ї сесії.

Вона відбудеться 2 липня в дистанційному режимі, інформує пресслужба Харківської міськради. Сесія розпочнеться о 09:30. На цей час в опублікованому порядку денному – 13 питань та «різне».

Депутати планують внести зміни у бюджет міста, затвердять програму щодо організації безкоштовного поховання загиблих захисників України та розглянуть ще ряд питань.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 14:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 27-ї сесії.".