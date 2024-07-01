Терехов скликає сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть
Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 27-ї сесії.
Вона відбудеться 2 липня в дистанційному режимі, інформує пресслужба Харківської міськради. Сесія розпочнеться о 09:30. На цей час в опублікованому порядку денному – 13 питань та «різне».
Депутати планують внести зміни у бюджет міста, затвердять програму щодо організації безкоштовного поховання загиблих захисників України та розглянуть ще ряд питань.
Читайте також: Постраждали 92 людини, загинули – 6 – Терехов про обстріли Харкова у червні
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вопросы, депутаты, повестка, сесія, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов скликає сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 14:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 27-ї сесії.".