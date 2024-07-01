Постраждали 92 людини, загинули – 6 – Терехов про обстріли Харкова у червні

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону навів статистику щодо обстрілів Харкова за червень місяць.

«Ситуація дуже напружена, бо щодня ми маємо обстріли. Ми підрахували такі «сумні підсумки» червня. Повітряні тривоги у Харкові лунали 468 годин, взагалі було 169 повітряних тривог. Сталося 22 обстріли Харкова, постраждали 92 людини, 6 людей загинули», – розповів мер.

Попри це, настрій у Харкові – бойовий, зазначив Терехов. За його словами, у місті продовжують працювати багато підприємців.

«Так, їм важко, бо є і відключення електропостачання, крім цього, дуже багато повітряних тривог. Але ніхто не тікає з міста. Так, були певні хвилі виїзду людей з міста, після того, як були влучання в «Епіцентр», друкарню. Потім хтось залишався, хтось повертався. Немає ніякої паніки», – сказав Терехов.