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Постраждали 92 людини, загинули – 6 – Терехов про обстріли Харкова у червні

Суспільство 14:13   01.07.2024
Вікторія Яковенко
Постраждали 92 людини, загинули – 6 – Терехов про обстріли Харкова у червні скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону навів статистику щодо обстрілів Харкова за червень місяць.

«Ситуація дуже напружена, бо щодня ми маємо обстріли. Ми підрахували такі «сумні підсумки» червня. Повітряні тривоги у Харкові лунали 468 годин, взагалі було 169 повітряних тривог. Сталося 22 обстріли Харкова, постраждали 92 людини, 6 людей загинули», – розповів мер.

Попри це, настрій у Харкові – бойовий, зазначив Терехов. За його словами, у місті продовжують працювати багато підприємців.

«Так, їм важко, бо є і відключення електропостачання, крім цього, дуже багато повітряних тривог. Але ніхто не тікає з міста. Так, були певні хвилі виїзду людей з міста, після того, як були влучання в «Епіцентр», друкарню. Потім хтось залишався, хтось повертався. Немає ніякої паніки», – сказав Терехов.

Читайте також: Таких руйнацій немає в жодному місті України – Терехов про Харків

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 14:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону навів статистику щодо обстрілів Харкова за червень місяць.".