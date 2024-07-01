Постраждали 92 людини, загинули – 6 – Терехов про обстріли Харкова у червні
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону навів статистику щодо обстрілів Харкова за червень місяць.
«Ситуація дуже напружена, бо щодня ми маємо обстріли. Ми підрахували такі «сумні підсумки» червня. Повітряні тривоги у Харкові лунали 468 годин, взагалі було 169 повітряних тривог. Сталося 22 обстріли Харкова, постраждали 92 людини, 6 людей загинули», – розповів мер.
Попри це, настрій у Харкові – бойовий, зазначив Терехов. За його словами, у місті продовжують працювати багато підприємців.
«Так, їм важко, бо є і відключення електропостачання, крім цього, дуже багато повітряних тривог. Але ніхто не тікає з міста. Так, були певні хвилі виїзду людей з міста, після того, як були влучання в «Епіцентр», друкарню. Потім хтось залишався, хтось повертався. Немає ніякої паніки», – сказав Терехов.
Читайте також: Таких руйнацій немає в жодному місті України – Терехов про Харків
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: итоги, обстріли, погибли, постарадали, терехов, тревога, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Постраждали 92 людини, загинули – 6 – Терехов про обстріли Харкова у червні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 14:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону навів статистику щодо обстрілів Харкова за червень місяць.".