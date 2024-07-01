Пострадали 92 человека, погибли – 6 – Терехов об обстрелах Харькова в июне
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона привел статистику по обстрелам Харькова за июнь месяц.
«Ситуация очень напряженная, потому что каждый день у нас есть обстрелы. Мы подсчитали такие «печальные итоги» июня. Воздушные тревоги в Харькове звучали 468 часов, вообще было 169 воздушных тревог. Произошли 22 обстрела Харькова, пострадали 92 человека, 6 человек погибли», — рассказал мэр.
Несмотря на это, настроение в Харькове – боевое, отметил Терехов. По его словам, в городе продолжают работать многие предприниматели.
«Да, им тяжело, потому что есть и отключение электроснабжения, кроме этого очень много воздушных тревог. Но никто не убегает из города. Да, были определенные волны выезда людей из города, после того, как попадали в «Эпицентр», типографию. Потом кто оставался, кто возвращался. Нет никакой паники», – сказал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 14:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона привел статистику по обстрелам Харькова за июнь месяц.".