Пострадали 92 человека, погибли – 6 – Терехов об обстрелах Харькова в июне

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона привел статистику по обстрелам Харькова за июнь месяц.

«Ситуация очень напряженная, потому что каждый день у нас есть обстрелы. Мы подсчитали такие «печальные итоги» июня. Воздушные тревоги в Харькове звучали 468 часов, вообще было 169 воздушных тревог. Произошли 22 обстрела Харькова, пострадали 92 человека, 6 человек погибли», — рассказал мэр.

Несмотря на это, настроение в Харькове – боевое, отметил Терехов. По его словам, в городе продолжают работать многие предприниматели.

«Да, им тяжело, потому что есть и отключение электроснабжения, кроме этого очень много воздушных тревог. Но никто не убегает из города. Да, были определенные волны выезда людей из города, после того, как попадали в «Эпицентр», типографию. Потом кто оставался, кто возвращался. Нет никакой паники», – сказал Терехов.