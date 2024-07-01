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Таких разрушений нет ни в одном городе Украины — Терехов про Харьков

Общество 08:58   01.07.2024
Оксана Горун
Таких разрушений нет ни в одном городе Украины — Терехов про Харьков Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что в городе каждую неделю увеличивается количество домов, которые необходимо восстанавливать. Сделать это только за средства городского бюджета невозможно.

«Таких разрушений, которые есть в жилом фонде Харькова, нет ни в одном городе Украины. У нас есть 4,5 тысячи жилых домов, которые в той или иной степени разбиты благодаря российской агрессии. Поэтому очень много работы и, конечно, на средства городского бюджета это невозможно сделать», — сказал Терехов.

По его информации, в 2022 году, несмотря на активные боевые действия, в городе восстановили 200 домов. В прошлом отстроили меньше — 57, но это были дома с очень серьезными повреждениями. В плане на 2024 год — восстановление еще около сотни домов.

«Каждую неделю, к сожалению, добавляются дома, которые нужно отстраивать. Неделю назад был очень ужасный «прилет», когда погибли люди, разбит один из центральных домов в городе. Нам нужно все это сделать до зимы, чтобы люди могли в нормальных условиях перезимовать», — отметил мэр Харькова.

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Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заявил, что в городе каждую неделю увеличивается количество домов, которые необходимо восстанавливать. Сделать это только за средства городского бюджета невозможно".