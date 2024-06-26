Субботний «прилет» по Гагарина: мэрия одобрила неотложный ремонт двух домов
Дома на проспекте Гагарина, 19 и 21 в Харькове, получившие значительные разрушения в результате вражеских обстрелов, внесли в перечень объектов, требующих неотложных аварийно-восстановительных работ.
Такое решение принял исполнительный комитет городского совета, передает пресс-служба мэрии.
В указанных домах повреждены несущие и ограждающие конструкции, поэтому они требуют неотложного ремонта кровель, укрепления несущих стен. Специалисты обследуют здания, разработают проектно-сметную документацию и выполнят аварийно-восстановительные работы.
Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе боеприпас, предварительно УМПБ Д-30, попал в пятиэтажный жилой дом. Первые три этажа были полностью разрушены. В Холодногорском — в предприятие. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что от удара по дому пострадали 52 человека, из них три ребенка и один полицейский. Погибли два человека. В Холодногорском районе ранения получили четыре человека, один погиб.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, Гагарина, дома, исполком, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 13:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дома на проспекте Гагарина, 19 и 21 в Харькове, получившие значительные разрушения в результате вражеских обстрелов, внесли в перечень объектов, требующих неотложных аварийно-восстановительных работ.".