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Субботний «прилет» по Гагарина: мэрия одобрила неотложный ремонт двух домов

Общество 13:49   26.06.2024
Елена Нагорная
Субботний «прилет» по Гагарина: мэрия одобрила неотложный ремонт двух домов

Дома на проспекте Гагарина, 19 и 21 в Харькове, получившие значительные разрушения в результате вражеских обстрелов, внесли в перечень объектов, требующих неотложных аварийно-восстановительных работ.

Такое решение принял исполнительный комитет городского совета, передает пресс-служба мэрии.

В указанных домах повреждены несущие и ограждающие конструкции, поэтому они требуют неотложного ремонта кровель, укрепления несущих стен. Специалисты обследуют здания, разработают проектно-сметную документацию и выполнят аварийно-восстановительные работы.

Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе боеприпас, предварительно УМПБ Д-30, попал в пятиэтажный жилой дом. Первые три этажа были полностью разрушены. В Холодногорском — в предприятие. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что от удара по дому пострадали 52 человека, из них три ребенка и один полицейский. Погибли два человека. В Холодногорском районе ранения получили четыре человека, один погиб.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 13:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дома на проспекте Гагарина, 19 и 21 в Харькове, получившие значительные разрушения в результате вражеских обстрелов, внесли в перечень объектов, требующих неотложных аварийно-восстановительных работ.".