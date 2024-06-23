Синегубов сообщил о разрушениях в Харькове и обстрелах области

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 июня проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине.

Наиболее тяжелые последствия за сутки — от ударов УМПБ Д-30 по Харькову.

«Основянский район. В результате попадания КАБ (УМПП Д-30 СМ) поврежден пятиэтажный жилой дом, частный дом, пять нежилых зданий, 16 торговых павильонов, 25 транспортных средств и один троллейбус, две аптеки, автосалон. Пострадали 52 человека, из них три ребенка и один полицейский. Погибли два человека. Холодногорский район. В результате обстрела повреждено здание предприятия. Ранены четыре человека. Погиб один человек», — проинформировал Синегубов.

Также в течение суток оккупанты убили жителя села Меловое в Балаклейской громаде — там разрушен жилой дом. Пострадали пять человек, один погиб. В селе Глушковка Купянского района пострадала женщина, «прилет» был по частному домовладению. В селе Лиман россияне ударили по трассе Харьков — Волчанск fpv-дроном, там травмированы двое мужчин.

Также под обстрелами были: село Каменная Яруга в Чугуевском районе (повреждены два частных дома) и поселок Боровая (КАБ повредил частный дом).