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Синегубов сообщил о разрушениях в Харькове и обстрелах области

Происшествия 08:48   23.06.2024
Оксана Горун
Синегубов сообщил о разрушениях в Харькове и обстрелах области

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 июня проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине.

Наиболее тяжелые последствия за сутки — от ударов УМПБ Д-30 по Харькову.

«Основянский район. В результате попадания КАБ (УМПП Д-30 СМ) поврежден пятиэтажный жилой дом, частный дом, пять нежилых зданий, 16 торговых павильонов, 25 транспортных средств и один троллейбус, две аптеки, автосалон. Пострадали 52 человека, из них три ребенка и один полицейский. Погибли два человека. Холодногорский район. В результате обстрела повреждено здание предприятия. Ранены четыре человека. Погиб один человек», — проинформировал Синегубов.

Также в течение суток оккупанты убили жителя села Меловое в Балаклейской громаде — там разрушен жилой дом. Пострадали пять человек, один погиб. В селе Глушковка Купянского района пострадала женщина, «прилет» был по частному домовладению. В селе Лиман россияне ударили по трассе Харьков — Волчанск fpv-дроном, там травмированы двое мужчин.

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Также под обстрелами были: село Каменная Яруга в Чугуевском районе (повреждены два частных дома) и поселок Боровая (КАБ повредил частный дом).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 08:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 июня проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине".