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В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте «прилета» (фото)

Происшествия 07:21   23.06.2024
Оксана Горун
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте «прилета» (фото)

Разбор завалов пятиэтажки в Харькове, по которой ударили российские управляемые авиабомбы, завершен.

«По данному адресу в результате попадания авиабомбы погибли два человека, еще 53 пострадали, из них три ребенка», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На 06:30 23 июня аварийно-спасательные работы завершены. На месте работали 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники.

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Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе города КАБ попал в 5-этажный жилой дом. Первые три этажа полностью разрушены. По данным Харьковской областной прокуратуры на 20:20 22 июня, в целом из-за авиаударов по Харькову, было 52 пострадавших (23 мужчины, 26 женщин и три девушки в возрасте 12, 13 и 17 лет) и трое погибших. Позже в Нацполиции уточнили: пострадавших уже 56.

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Прилет по Харькову 22 июня 2024 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 07:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разбор завалов пятиэтажки в Харькове, по которой ударили российские управляемые авиабомбы, завершен".