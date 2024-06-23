У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці “прильоту” (фото)

Розбір завалів п’ятиповерхівки у Харкові, по якій ударили російські керовані авіабомби, завершено.

“За даною адресою внаслідок влучання авіабомби загинуло дві особи, ще 53 постраждало, з них три дитини”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Станом на 06:30 23 червня аварійно-рятувальні роботи завершено. На місці працювали 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, 22 червня близько 15:10 війська РФ завдали авіаударів по Харкову. В Основ’янському районі міста КАБ влучив у 5-поверховий житловий будинок. Перші три поверхи повністю зруйновані. За даними Харківської обласної прокуратури на 20:20 22 червня, загалом через авіаудари по Харкову, було 52 постраждалих (23 чоловіки, 26 жінок і три дівчини віком 12, 13 і 17 років) та троє загиблих. Згодом у Нацполіції уточнили: постраждалих уже 56.