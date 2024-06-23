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У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці “прильоту” (фото)

Події 07:21   23.06.2024
Оксана Горун
У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці “прильоту” (фото)

Розбір завалів п’ятиповерхівки у Харкові, по якій ударили російські керовані авіабомби, завершено.

“За даною адресою внаслідок влучання авіабомби загинуло дві особи, ще 53 постраждало, з них три дитини”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Станом на 06:30 23 червня аварійно-рятувальні роботи завершено. На місці працювали 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки.

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Нагадаємо, 22 червня близько 15:10 війська РФ  завдали авіаударів  по Харкову. В Основ’янському районі міста КАБ  влучив у 5-поверховий житловий будинок. Перші три поверхи повністю зруйновані. За даними Харківської обласної прокуратури на 20:20 22 червня, загалом через авіаудари по Харкову, було 52 постраждалих (23 чоловіки, 26 жінок і три дівчини віком 12, 13 і 17 років) та троє загиблих. Згодом у Нацполіції уточнили: постраждалих уже 56.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 07:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розбір завалів п’ятиповерхівки у Харкові, по якій ударили російські керовані авіабомби, завершено".