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У Харкові – серія вибухів

Події 15:19   22.06.2024
Оксана Якушко
У Харкові – серія вибухів

Раніше Нацполіція повідомила про небезпеку у Харкові та закликала перебувати у укритті. 

“У Харкові чути вибухи”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 15:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше Нацполіція повідомила про небезпеку у Харкові та закликала перебувати у укритті. ".