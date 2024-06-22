У Харкові – серія вибухів
Раніше Нацполіція повідомила про небезпеку у Харкові та закликала перебувати у укритті.
“У Харкові чути вибухи”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибухи, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 15:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше Нацполіція повідомила про небезпеку у Харкові та закликала перебувати у укритті. ".