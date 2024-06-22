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В Харькове — серия взрывов

Происшествия 15:19   22.06.2024
Оксана Якушко
В Харькове — серия взрывов

Ранее Нацполиция сообщила об опасности в Харькове и призвала находиться в укрытии. 

«В Харькове слышны взрывы», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 15:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее Нацполиция сообщила об опасности в Харькове и призвала находиться в укрытии. ".