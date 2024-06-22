Відео удару КАБа по 5-поверхівці у Харкові з двох ракурсів з’явилося у мережі

У соціальних мережах з’явилися два відео моменту влучання російського КАБа по житловій п’ятиповерхівці біля автовокзалу.

Обидва ролики записали відеореєстратори, що стояли в автомобілях. З різних ракурсів вони дозволяють побачити, наскільки руйнівним був російський терористичний акт щодо мирних мешканців Харкова.

Нагадаємо, 22 червня близько 15:10 війська РФ завдали авіаударів по Харкову. У Основ’янському районі міста КАБ потрапив до 5-поверхового житлового будинку. Перші три поверхи повністю зруйновано. Постраждалих 52 особи, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років, і троє загиблих.