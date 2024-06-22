Відео удару КАБа по 5-поверхівці у Харкові з двох ракурсів з’явилося у мережі
У соціальних мережах з’явилися два відео моменту влучання російського КАБа по житловій п’ятиповерхівці біля автовокзалу.
Обидва ролики записали відеореєстратори, що стояли в автомобілях. З різних ракурсів вони дозволяють побачити, наскільки руйнівним був російський терористичний акт щодо мирних мешканців Харкова.
Нагадаємо, 22 червня близько 15:10 війська РФ завдали авіаударів по Харкову. У Основ’янському районі міста КАБ потрапив до 5-поверхового житлового будинку. Перші три поверхи повністю зруйновано. Постраждалих 52 особи, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років, і троє загиблих.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 21:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У соціальних мережах з’явилися два відео моменту влучання російського КАБа по житловій п’ятиповерхівці біля автовокзалу.".