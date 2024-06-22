Росіяни цілилися КАБами по шпиталю МВС у Харкові – експерт
Росіяни відкрито заявляють, що метою їхнього удару по Харкову був госпіталь Головного управління МВС України , заявив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко.
Це пряме порушення Женевської конвенції, яка каже, що: “Шпиталі і медичний персонал у зонах воєнних дій мають бути захищені від нападів”.
У Першій Женевській конвенції “Про поліпшення долі поранених і хворих в арміях” та Другої Женевської конвенції “Про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали аварії корабля, зі складу морських збройних сил”, прийнятої в 1949 році, йдеться: “поранені та хворі, а також інваліди та вагітні жінки, будуть користуватися особливим заступництвом та захистом”, нагадав військовий оглядач.
«Україна ніколи не завдавала ударів по лікарнях та шпиталях, де знаходилися поранені російські окупанти. При цьому росіяни регулярно б’ють по лікарнях і цілеспрямовано полюють за евакуаційними групами. Здається, росіяни дуже хочуть, щоби ми стали воювати не за правилами», – розмірковує Коваленко.
Нагадаємо, 22 червня близько 15:10 війська РФ завдали авіаударів по Харкову. У Основ’янському районі міста КАБ поцілив по 5-поверховому житловому будинку. Перші три поверхи повністю зруйновано. Загинули троє людей, ще 37 отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них дві дівчинки 12 та 13 років.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Александр Коваленко., госпиталь МВД, Женевская конвенция, загиблі, КАБ, поранені, росіяни, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 19:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни відкрито заявляють, що метою їхнього удару по Харкову був госпіталь Головного управління МВС України , заявив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко.".