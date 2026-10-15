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Атака тривала пів години: росіяни били КАБами по Ізюму, троє постраждалих

Події 12:01   15.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Атака тривала пів години: росіяни били КАБами по Ізюму, троє постраждалих

Сьогодні, 15 жовтня, росіяни вдарили КАБами по Ізюму, відомо про руйнування цивільної інфраструктури, а також трьох постраждалих.

Доповнено о 12:01. О 10:20 ворог знову атакував місто Ізюм, попередньо, КАБами, повідомляє Ізюмська МВА.

«Влучання зафіксовано в районах Поворотки та Нафтовика. Внаслідок ворожої атаки у приватному секторі зруйновані  та пошкоджені  приватні домоволодіння, пошкоджені господарські та адміністративні будівлі комунального підприємства. Окрім цього, локалізовано пожежу гаража на території приватного домоволодіння», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих внаслідок цього обстрілу немає.

11:35. За даними пресслужби Ізюмської МВА, атака тривала з 09:00 до 09:30.

“Влучання зафіксовано у районах Нижнього міста та гори Кремʼянець. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено та зруйновано житлові будинки, а також пошкоджено лінії електропередач”, – уточнили в повідомленні.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: внаслідок “прильотів” постраждали троє людей – у них гостра реакція на стрес. Також пошкоджені сім приватних будинків.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2026 в 12:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 15 жовтня, росіяни вдарили КАБами по Ізюму, відомо про руйнування цивільної інфраструктури, а також трьох постраждалих.".