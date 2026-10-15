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Новини Харкова — головне 15 жовтня: як минула ніч

Події 07:39   15.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 15 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:33

Як минула ніч на Харківщині: що летіло на регіон

О 02:29 Повітряні сили ЗСУ повідомили про КАБи, які ворог випустив на Харківщину. До цього над регіоном кружляли БпЛА. О 03:19 на Харківщині знову зафіксували реактивні безпілотники.

Після чого дрони почали атакувати переважно центральну та західну частини України.

Вранці, о 04:40, БпЛА полетіли у бік Харкова. Інформації про “прильоти” у місті не було. Станом на 07:40 у Харкові та області – без нових повідомлень про загрози.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2026 в 07:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".