Новини Харкова — головне 15 жовтня: як минула ніч

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07:33

Як минула ніч на Харківщині: що летіло на регіон

О 02:29 Повітряні сили ЗСУ повідомили про КАБи, які ворог випустив на Харківщину. До цього над регіоном кружляли БпЛА. О 03:19 на Харківщині знову зафіксували реактивні безпілотники.

Після чого дрони почали атакувати переважно центральну та західну частини України.

Вранці, о 04:40, БпЛА полетіли у бік Харкова. Інформації про “прильоти” у місті не було. Станом на 07:40 у Харкові та області – без нових повідомлень про загрози.