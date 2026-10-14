Завтра в частині Холодногірського району не буде газу – адреси

У Харківській міській філії “Газмережі” попереджають, що завтра, 15 жовтня, тимчасово не буде блакитного палива в частині Холодногірського району.

Таким чином, газу не буде у будинках за такими адресами:

вул.Гумілевського буд. 6/2

пров.Вербний 1-й буд. 1

вул.Гмирі буд. 15, 19, 23

пров.Ягідний 1-й буд. 2, 6

пров.Добродецького буд. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22

вул.Біловезька буд. 12/47, 13

пров.Вербний 2-й буд. 1, 13, 15

вул.Ташкентська буд. 28

пров.Солоницівський буд. 8, 11, 12

пров.Мітинговий буд. 4, 41

вул.Переяславська буд. 23, 28/18, 30, 32, 34

вул.Солоницівська буд. 18, 20, 32

вул.Рівненська буд. 11, 31

“Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали газовики.