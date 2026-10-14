Live
  • Ср 14.10.2026
  • Харків  +13°С
  • USD 45.08
  • EUR 50.44

Вранці на Харківщині буде небезпечно: деталі

Погода 07:20   14.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці на Харківщині буде небезпечно: деталі

У Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей попередили, що вранці 14 жовтня на Харківщині буде погана погода. 

Так уранці очікується сильний дощ та гроза.  Через це у Харкові та області оголосили перший, жовтий рівень небезпеки. 

Нагадаємо, напередодні МГ «Об’єктив» передавала прогноз погоди на середу, 14 жовтня. На Харківщині протягом доби зберігатиметься хмарна погода. Прогнозують дощ, уночі місцями значний. Також можлива гроза. Температура повітря вдень коливатиметься від 13° до 18°. У Харкові стовпчики термометра піднімуться до 15° – 17°.

Читайте також: Зеленський зустрівся з мером Тереховим, щоб виправити ситуацію у Києві

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Вранці на Харківщині буде небезпечно: деталі
Вранці на Харківщині буде небезпечно: деталі
14.10.2026, 07:20
Сьогодні 14 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 жовтня 2026: яке свято та день в історії
14.10.2026, 06:00
Зеленський зустрівся з мером Тереховим, щоб виправити ситуацію у Києві
Зеленський зустрівся з мером Тереховим, щоб виправити ситуацію у Києві
13.10.2026, 21:12
Перші хвилини після удару по будинку в Холодногірському районі (відео)
Перші хвилини після удару по будинку в Холодногірському районі (відео)
13.10.2026, 16:27
Режим вибухів у Харкові та підозра військовому ТЦК – підсумки 13 жовтня
Режим вибухів у Харкові та підозра військовому ТЦК – підсумки 13 жовтня
13.10.2026, 23:05
ЗСУ намагаються зачистити ділянку від Дворічної до Куп’янська – Машовець
ЗСУ намагаються зачистити ділянку від Дворічної до Куп’янська – Машовець
13.10.2026, 22:39

Новини за темою:

13.10.2026
«Постійні спроби атак» – ДПСУ про ситуацію на кордоні Харківщини
13.10.2026
51 людина постраждала від обстрілів Харківщини за добу, четверо загиблих
13.10.2026
Такого тепла не було 45 років: температурний рекорд зафіксували в Харкові
13.10.2026
Генштаб: на Куп’янщині – без боїв, на півночі від Харкова було 20 штурмів
12.10.2026
Останній “сухий” день: прогноз погоди в Харкові та області на 13 жовтня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вранці на Харківщині буде небезпечно: деталі», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 07:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей попередили, що вранці 14 жовтня на Харківщині буде погана погода. ".