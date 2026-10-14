Вранці на Харківщині буде небезпечно: деталі

У Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей попередили, що вранці 14 жовтня на Харківщині буде погана погода.

Так уранці очікується сильний дощ та гроза. Через це у Харкові та області оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, напередодні МГ «Об’єктив» передавала прогноз погоди на середу, 14 жовтня. На Харківщині протягом доби зберігатиметься хмарна погода. Прогнозують дощ, уночі місцями значний. Також можлива гроза. Температура повітря вдень коливатиметься від 13° до 18°. У Харкові стовпчики термометра піднімуться до 15° – 17°.