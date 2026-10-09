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Жовтий рівень небезпеки на Харківщині – що розпочнеться у найближчу годину

Погода 11:45   09.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Жовтий рівень небезпеки на Харківщині – що розпочнеться у найближчу годину Фото: пресслужба ХОВА

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей попередив про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються на Харківщині вже у найближчу годину.

Найближчим часом зі збереженням до кінця доби 9 жовтня по місту та області очікуються пориви вітру – до 15 – 20 м/с, зазначили синоптики.

Зважаючи на це, в регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що прогноз погоди на пʼятницю, 9 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Харків’ян також попереджали про сильний вітер.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 11:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометцентр Харківської та Луганської областей попередив про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються на Харківщині вже у найближчу годину.".