Жовтий рівень небезпеки на Харківщині – що розпочнеться у найближчу годину

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей попередив про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються на Харківщині вже у найближчу годину.

Найближчим часом зі збереженням до кінця доби 9 жовтня по місту та області очікуються пориви вітру – до 15 – 20 м/с, зазначили синоптики.

Зважаючи на це, в регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що прогноз погоди на пʼятницю, 9 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Харків’ян також попереджали про сильний вітер.