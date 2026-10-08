Вітрено, але тепло: прогноз погоди на 9 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на п’ятницю, 9 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Харків’ян попереджають про сильний вітер.

На Харківщині весь день буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер мінятиметься: вночі – змінних напрямків, 3 – 8 м/с, вдень – південно-західний, 7 – 12 м/с. Подекуди очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі прогнозується в межах 6 – 11° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 25°.

У Харкові прогнозується без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер – також нестійкий: вночі – змінних напрямків, 3 – 8 м/с, удень – південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 8 – 10° тепла, вдень потеплішає до 21 – 23°.

Нагадаємо, на Лопанській набережній та у Сквері митрополитів з’явилися квіткові композиції. Хризантеми висадили 7 жовтня. Квіти для квіткових композицій виростили у теплицях СКП «Харківзеленбуд», уточнили у міськраді.