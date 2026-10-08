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Вітрено, але тепло: прогноз погоди на 9 жовтня у Харкові та області

Погода 20:40   08.10.2026
Тетяна Литвіна
Вітрено, але тепло: прогноз погоди на 9 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на п’ятницю, 9 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Харків’ян попереджають про сильний вітер.

На Харківщині весь день буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер мінятиметься: вночі – змінних напрямків, 3 – 8 м/с, вдень – південно-західний, 7 – 12 м/с. Подекуди очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі прогнозується в межах 6 – 11° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 25°.

У Харкові прогнозується без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер – також нестійкий: вночі – змінних напрямків, 3 – 8 м/с, удень – південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 8 – 10° тепла, вдень потеплішає до 21 – 23°.

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Нагадаємо, на Лопанській набережній та у Сквері митрополитів з’явилися квіткові композиції. Хризантеми висадили 7 жовтня. Квіти для квіткових композицій виростили у теплицях СКП «Харківзеленбуд», уточнили у міськраді.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 20:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на п’ятницю, 9 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Харків’ян попереджають про сильний вітер.".