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Ветрено, но тепло: прогноз погоды на 9 октября в Харькове и области

Погода 20:40   08.10.2026
Татьяна Литвина
Ветрено, но тепло: прогноз погоды на 9 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 9 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей. Харьковчан предупреждают о сильном ветре.

В Харьковской области весь день будет облачно, без существенных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет меняться: ночью — переменных направлений, 3 – 8 м/с, днем ​​- юго-западный, 7 – 12 м/с. Местами ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах 6 – 11° тепла, днем столбик термометра поднимется до ​​20 – 25°.

В Харькове день прогнозируется без существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер – также неустойчивый: ночью — переменных направлений, 3 – 8 м/с, днем ​​- юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять 8 – 10° тепла, днем ​​потеплеет до 21 – 23°.

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Напомним, на Лопанской набережной и в Сквере митрополитов появились цветочные композиции. Хризантемы высадили 7 октября. Цветы для цветочных композиций вырастили в теплицах СКП «Харьковзеленстрой», уточнили в горсовете.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 20:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на среду, 9 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей. Харьковчан предупреждают о сильном ветре.".