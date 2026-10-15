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Синоптики знову попередили про небезпечну погоду на Харківщині

Погода 07:19   15.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синоптики знову попередили про небезпечну погоду на Харківщині

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей повідомляє про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються сьогодні, 15 жовтня.

За даними синоптиків, протягом усього дня на Харківщині очікується сильний дощ.

З огляду на це в регіоні оголошений перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, прогноз погоди на четвер, 15 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Дощі не припиняться. На Харківщині протягом доби зберігатиметься хмарна погода. Прогнозують дощ, вранці та вдень місцями значний. Температура повітря вдень коливатиметься від 12 до 17°. У Харкові очікується дощ. Вдень стовпчик термометра підніметься до 12 – 14 °.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2026 в 07:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометцентр Харківської та Луганської областей повідомляє про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються сьогодні, 15 жовтня.".