Дощ та туман: прогноз погоди на 15 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на середу, 15 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Дощі не припиняться.

На Харківщині протягом доби зберігатиметься хмарна погода ☁️. Прогнозують дощ 🌧, вранці та вдень місцями значний. Вночі та вранці місцями туман 🌫.

Вітер прогнозують північній чверті ⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень від 12 до 17°.

У Харкові очікується дощ 🌧. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман.

Вітер очікують на північну чверть ⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 8 – 10°, вдень стовпчик термометра підніметься до 12 – 14°.

Нагадаємо, 14 жовтня на традиційну зимівлю до зоопарку з Центрального парку Харкова перевезли лебедів. У прес-службі парку додали, що навесні, як тільки потеплішає, птахи повернуться до своєї літньої резиденції у Центральному парку.