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Дощ та туман: прогноз погоди на 15 жовтня у Харкові та області

Суспільство 20:11   14.10.2026
Тетяна Литвіна
Дощ та туман: прогноз погоди на 15 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на середу, 15 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Дощі не припиняться.

На Харківщині протягом доби зберігатиметься хмарна погода ☁️. Прогнозують дощ 🌧, вранці та вдень місцями значний. Вночі та вранці місцями туман 🌫.
Вітер прогнозують північній чверті ⬇️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень від 12 до 17°.

У Харкові очікується дощ 🌧. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман.
Вітер очікують на північну чверть ⬇️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 8 – 10°, вдень стовпчик термометра підніметься до 12 – 14°.

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Нагадаємо, 14 жовтня на традиційну зимівлю до зоопарку з Центрального парку Харкова перевезли лебедів. У прес-службі парку додали, що навесні, як тільки потеплішає, птахи повернуться до своєї літньої резиденції у Центральному парку.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 20:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на середу, 15 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Дощі не припиняться.".