Дождь и туман: прогноз погоды на 15 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 15 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей. Дожди не прекратятся.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода ☁️. Прогнозируют дождь 🌧, утром и днем местами значительный. Ночью и утром местами туман 🌫.

Ветер прогнозируют северной четверти ⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем ​​от 12 до 17°.

В Харькове ожидают дождь 🌧. Ночью и утром прогнозируют слабый туман.

Ветер ожидают северной четверти ⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 8 – 10°, днем ​​столбик термометра поднимется до 12 – 14°.

Напомним, 14 октября на традиционную зимовку в зоопарк из Центрального парка Харькова перевезли лебедей. В пресс-службе парка добавили, что весной, как только потеплеет, птицы вернутся в свою летнюю резиденцию в Центральном парке.