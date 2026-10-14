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Дождь и туман: прогноз погоды на 15 октября в Харькове и области

Общество 20:11   14.10.2026
Татьяна Литвина
Дождь и туман: прогноз погоды на 15 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 15 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей. Дожди не прекратятся.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода ☁️. Прогнозируют дождь 🌧, утром и днем местами значительный. Ночью и утром местами туман 🌫.
Ветер прогнозируют северной четверти ⬇️, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем ​​от 12 до 17°.

В Харькове ожидают дождь 🌧. Ночью и утром прогнозируют слабый туман.
Ветер ожидают северной четверти ⬇️, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 8 – 10°, днем ​​столбик термометра поднимется до 12 – 14°.

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Напомним, 14 октября на традиционную зимовку в зоопарк из Центрального парка Харькова перевезли лебедей. В пресс-службе парка добавили, что весной, как только потеплеет, птицы вернутся в свою летнюю резиденцию в Центральном парке.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 20:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на среду, 15 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей. Дожди не прекратятся.".