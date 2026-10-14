Тарифы на воду вырастут в громаде под Харьковом, но не для всех жителей

Об очередном повышении тарифов на воду сообщил председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов.

Часть населения громады уже получают воду по новым тарифам, после того, как с 1 октября 2026 года в Харькове выросла стоимость водоснабжения. В частности, в Пятихатках и части Черкасской Лозовой, которые получают воду непосредственно от городских сетей Харькова, стоимость одного кубического метра воды составляет около 49,45 грн, а уже с 1 января 2027 анонсирован следующий этап повышения — до 57,50 грн за кубометр.

В то же время для жителей Малой Даниловки, в частности, улиц Садовой, Зеленой, Юбилейной и других, где водоснабжение обеспечивает Малоданиловское коммунальное предприятие, ситуация несколько иная.

По словам Гололобова, тарифы на воду, которую коммунальное предприятие закупает, планируется поднять, но для этого необходимо пройти соответствующие процедуры, предусмотренные законодательством. Поэтому пока оно продолжает поставлять воду по старым тарифам. Разница между фактической стоимостью воды и тарифом для населения компенсируется за счет бюджета поселкового совета. Однако на заседании профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству уже рассмотрели вопрос о повышении тарифов.

«К сожалению, должен сказать, что в ближайшее время тариф придется пересмотреть. Вместе с тем мы рассматриваем возможность и дальше частично компенсировать разницу в тарифах из местного бюджета, чтобы повышение не было столь ощутимым для наших жителей», — сообщил Гололобов.

В то же время повышение тарифов каснется не всех потребителей громады.

Как сообщил Гололобов, тем, кому коммунальное предприятие Малоданиловской громады поставляет воду из артезианской скважины, стоимость воды пока остается без изменений. Также не меняется тариф для жителей, которым услуги водоснабжения предоставляет Государственный биотехнологический университет.

Напомним, в начале октября правительство приняло решение не менять тарифы на электричество до конца отопительного сезона. Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, тариф для украинцев сохранится на уровне 4,32 грн за кВт·ч. вплоть до 30 апреля 2027 года.