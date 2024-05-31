Подорожание электроэнергии с 1 июня: каким будет тариф, пояснение Минэнерго
В Украине повысили тариф на электроэнергию — единая фиксированная цена в 4,32 грн/кВт*ч будет действовать для бытовых потребителей с 1 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года. Соответствующее решение 31 мая принял Кабмин.
В течение отопительного сезона (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт ч (при потреблении ими в этот период до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц), сообщили в Минэнерго.
При этом «ночной тариф» (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) будет составлять 2,16 грн за кВт*ч.
«Повышение тарифа — это сложный, но необходимый шаг. Цель — не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы», — сказал министр энергетики Герман Галущенко.
Он также отметил, что рыночная цена электричества составляет почти 7,5 грн/кВт*ч, и такого повышения допустить нельзя. Тариф в 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости.
«Те, кто не может позволить оплачивать услуги по электроснабжению по новому тарифу, будут получать помощь от государства — адресные субсидии», — подчеркнул министр энергетики.
При среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт*ч платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен.
Читайте также: С 1 июня на 80% вырастет тариф на свет, но не для экономных потребителей – СМИ
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков, Экономика; Теги: кабмин, Минэнерго, світло, свет, тариф, Харьков, электроэнергия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Подорожание электроэнергии с 1 июня: каким будет тариф, пояснение Минэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 17:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине повысили тариф на электроэнергию — единая фиксированная цена в 4,32 грн/кВт*ч будет действовать для бытовых потребителей с 1 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года".