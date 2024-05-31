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Подорожание электроэнергии с 1 июня: каким будет тариф, пояснение Минэнерго

Общество 17:52   31.05.2024
Елена Нагорная
Подорожание электроэнергии с 1 июня: каким будет тариф, пояснение Минэнерго

В Украине повысили тариф на электроэнергию — единая фиксированная цена в 4,32 грн/кВт*ч будет действовать для бытовых потребителей с 1 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года. Соответствующее решение 31 мая принял Кабмин.

В течение отопительного сезона (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт ч (при потреблении ими в этот период до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц), сообщили в Минэнерго.

При этом «ночной тариф» (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) будет составлять 2,16 грн за кВт*ч.

«Повышение тарифа — это сложный, но необходимый шаг. Цель — не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, которая требует огромных сил и средств. Все это время продолжается ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы», — сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Он также отметил, что рыночная цена электричества составляет почти 7,5 грн/кВт*ч, и такого повышения допустить нельзя. Тариф в 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости.

«Те, кто не может позволить оплачивать услуги по электроснабжению по новому тарифу, будут получать помощь от государства — адресные субсидии», — подчеркнул министр энергетики.

При среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт*ч платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 17:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине повысили тариф на электроэнергию — единая фиксированная цена в 4,32 грн/кВт*ч будет действовать для бытовых потребителей с 1 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года".