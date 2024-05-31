Подорожчання електроенергії з 1 червня: яким буде тариф, пояснення Міненерго
В Україні підвищили тариф на електроенергію – єдина фіксована ціна у 4,32 грн/кВт*год діятиме для побутових споживачів з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року. Відповідне рішення 31 травня ухвалив Кабмін.
Протягом опалювального сезону (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачений пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць), повідомили у Міненерго.
При цьому «нічний тариф» (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.
«Підвищення тарифу – це складний, але необхідний крок. Мета – не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об’єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси», – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
Він також зазначив, що ринкова ціна на електрику складає майже 7,5 грн/кВт*год, і такого підвищення допустити не можна. Тариф у 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості.
«Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави – адресні субсидії», – наголосив міністр енергетики.
За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Україна, Харків; Теги: електроенергія, кабмин, Минэнерго, світло, тариф, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 17:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україні підвищили тариф на електроенергію – єдина фіксована ціна у 4,32 грн/кВт*год діятиме для побутових споживачів з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року".