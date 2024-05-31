Live
  • Пт 31.05.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

Подорожчання електроенергії з 1 червня: яким буде тариф, пояснення Міненерго

Економіка 17:52   31.05.2024
Олена Нагорна
Подорожчання електроенергії з 1 червня: яким буде тариф, пояснення Міненерго

В Україні підвищили тариф на електроенергію – єдина фіксована ціна у 4,32 грн/кВт*год діятиме для побутових споживачів з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року. Відповідне рішення 31 травня ухвалив Кабмін.

Протягом опалювального сезону (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачений пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць), повідомили у Міненерго.

При цьому «нічний тариф» (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.

 «Підвищення тарифу – це складний, але необхідний крок. Мета – не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об’єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси», – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

 Він також зазначив, що ринкова ціна на електрику складає майже 7,5 грн/кВт*год, і такого підвищення допустити не можна. Тариф у 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості.

 «Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави – адресні субсидії», – наголосив міністр енергетики.

За  середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

Читайте також: З 1 червня на 80% зросте тариф на світло, але не для економних українців – ЗМІ

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
31.05.2024, 17:44
Подорожчання електроенергії з 1 червня: яким буде тариф, пояснення Міненерго
Подорожчання електроенергії з 1 червня: яким буде тариф, пояснення Міненерго
31.05.2024, 17:52
Опубліковано новий графік відключень світла в Харкові та області на 1-7 червня
Опубліковано новий графік відключень світла в Харкові та області на 1-7 червня
31.05.2024, 17:36
Захистити Харківщину: Байден дозволив бити по РФ зброєю США – офіційно
Захистити Харківщину: Байден дозволив бити по РФ зброєю США – офіційно
31.05.2024, 17:06
Нічний удар по Харкову: у поліції повідомили подробиці щодо шістьох загиблих
Нічний удар по Харкову: у поліції повідомили подробиці щодо шістьох загиблих
31.05.2024, 16:47
Загроза Золочівщині: Коваленко закликав виїжджати та ініціював евакуацію дітей
Загроза Золочівщині: Коваленко закликав виїжджати та ініціював евакуацію дітей
31.05.2024, 16:09

Новини за темою:

19:40
30 травня відключати світло в Україні не планують
15:00
З 1 червня на 80% зросте тариф на світло, але не для економних українців – ЗМІ
19:18
Світло в п’ятницю вимикатимуть по всій Україні та протягом усієї доби
21:27
Завтра через хмарність будуть погодинні відключення світла по всій Україні
19:37
Завтра по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень – Укренерго

Ви читали новину: «Подорожчання електроенергії з 1 червня: яким буде тариф, пояснення Міненерго»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 17:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україні підвищили тариф на електроенергію – єдина фіксована ціна у 4,32 грн/кВт*год діятиме для побутових споживачів з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року".