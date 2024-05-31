Подорожчання електроенергії з 1 червня: яким буде тариф, пояснення Міненерго

В Україні підвищили тариф на електроенергію – єдина фіксована ціна у 4,32 грн/кВт*год діятиме для побутових споживачів з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року. Відповідне рішення 31 травня ухвалив Кабмін.

Протягом опалювального сезону (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачений пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць), повідомили у Міненерго.

При цьому «нічний тариф» (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.

«Підвищення тарифу – це складний, але необхідний крок. Мета – не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об’єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси», – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Він також зазначив, що ринкова ціна на електрику складає майже 7,5 грн/кВт*год, і такого підвищення допустити не можна. Тариф у 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості.

«Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави – адресні субсидії», – наголосив міністр енергетики.

За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.