З 1 червня на 80% зросте тариф на світло, але не для економних українців – ЗМІ

Тариф на електроенергію при споживанні понад 100 кВт на місяць зросте до 4,8 гривні/кВт-година (на 80%), при споживанні до 100 кВт на місяць – залишиться тим самим, 2,64 гривні/кВт-година.

Таке рішення Кабмін планує затвердити 30 травня, а набудуть чинності зміни з 1 червня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

Як пише видання, під час підготовки рішення розглядалися різні варіанти. Зокрема підвищення тарифу до 3,96 гривні/кВт-година.

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Однак він не стосується електроенергії та холодної води.