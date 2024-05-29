З 1 червня на 80% зросте тариф на світло, але не для економних українців – ЗМІ
Тариф на електроенергію при споживанні понад 100 кВт на місяць зросте до 4,8 гривні/кВт-година (на 80%), при споживанні до 100 кВт на місяць – залишиться тим самим, 2,64 гривні/кВт-година.
Таке рішення Кабмін планує затвердити 30 травня, а набудуть чинності зміни з 1 червня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.
Як пише видання, під час підготовки рішення розглядалися різні варіанти. Зокрема підвищення тарифу до 3,96 гривні/кВт-година.
Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Однак він не стосується електроенергії та холодної води.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Україна, Харків; Теги: електроенергія, кабмин, повышение, тариф, тарифы, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 15:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тариф на електроенергію при споживанні понад 100 кВт на місяць зросте до 4,8 гривні/кВт-година (на 80%), при споживанні до 100 кВт на місяць – залишиться тим самим, 2,64 гривні/кВт-година".