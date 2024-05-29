Live
  • Ср 29.05.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 40.4
  • EUR 43.97

З 1 червня на 80% зросте тариф на світло, але не для економних українців – ЗМІ

Економіка 15:00   29.05.2024
Олена Нагорна
З 1 червня на 80% зросте тариф на світло, але не для економних українців – ЗМІ

Тариф на електроенергію при споживанні понад 100 кВт на місяць зросте до 4,8 гривні/кВт-година (на 80%), при споживанні до 100 кВт на місяць – залишиться тим самим, 2,64 гривні/кВт-година.

Таке рішення Кабмін планує затвердити 30 травня, а набудуть чинності зміни з 1 червня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.

Як пише видання, під час підготовки рішення розглядалися різні варіанти. Зокрема підвищення тарифу до 3,96 гривні/кВт-година.

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Однак він не стосується електроенергії та холодної води.

Читайте також: Чи підвищать тариф на світло для українців, розповів Галущенко в Харкові

Автор: Олена Нагорна
Популярно
З 1 червня на 80% зросте тариф на світло, але не для економних українців – ЗМІ
З 1 червня на 80% зросте тариф на світло, але не для економних українців – ЗМІ
29.05.2024, 15:00
“Нірка. Там спиш, б’єшся, їж, нужник” – побут окупантів на Харківщині (аудіо)
“Нірка. Там спиш, б’єшся, їж, нужник” – побут окупантів на Харківщині (аудіо)
29.05.2024, 11:07
Вірус АЧС виявили в диких кабанів на Харківщині: де оголосили карантин
Вірус АЧС виявили в диких кабанів на Харківщині: де оголосили карантин
25.02.2024, 10:01
Штурми в районі Вовчанська та удари КАБами: дані Генштабу ЗСУ станом на 13:30
Штурми в районі Вовчанська та удари КАБами: дані Генштабу ЗСУ станом на 13:30
29.05.2024, 14:36
Мусієнко оцінив ризики розширення наступу військ РФ на Золочів і Богодухів
Мусієнко оцінив ризики розширення наступу військ РФ на Золочів і Богодухів
29.05.2024, 14:19
Ворожу БМП знищили на Харківщині: відео показали Сухопутні війська ЗСУ
Ворожу БМП знищили на Харківщині: відео показали Сухопутні війська ЗСУ
29.05.2024, 14:05

Новини за темою:

19:18
Світло в п’ятницю вимикатимуть по всій Україні та протягом усієї доби
21:27
Завтра через хмарність будуть погодинні відключення світла по всій Україні
19:37
Завтра по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень – Укренерго
17:29
Новий графік відключень світла на 21-25 травня на Харківщині дали енергетики
22:38
Додаткові відключення світла можуть бути в п’ятницю в Харкові та області

Ви читали новину: «З 1 червня на 80% зросте тариф на світло, але не для економних українців – ЗМІ»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 15:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тариф на електроенергію при споживанні понад 100 кВт на місяць зросте до 4,8 гривні/кВт-година (на 80%), при споживанні до 100 кВт на місяць – залишиться тим самим, 2,64 гривні/кВт-година".