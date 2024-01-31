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Чи підвищать тариф на світло для українців, розповів Галущенко в Харкові

Економіка 20:56   31.01.2024
Олена Нагорна
Чи підвищать тариф на світло для українців, розповів Галущенко в Харкові

Ціна на електроенергію для українців залишиться на рівні 2 гривень 64 копійок за кіловат-годину, підвищення тарифу на цей час не обговорюється, повідомив журналістам у Харкові міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Ми не плануємо підвищувати тариф. До закінчення опалювального сезону в нас діє постанова. Вона діє до кінця квітня, тобто до 1 травня. Щобільше, на сьогодні ніяких дискусій, драфтів, обговорень щодо підняття тарифу після закінчення опалювального сезону немає”, – наголосив Галущенко.

Він також зазначив, що навколо цієї теми завжди дуже багато маніпуляцій і закликав отримувати інформацію лише від офіційних джерел – Міненерго та Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

“На жаль, дуже багато людей, експертів хайпують навколо цієї теми. Чесно кажучи, я взагалі не розумію, коли люди коментують, не маючи жодного уявлення взагалі про те, що відбувається насправді… Коли ми планували підняття тарифу минулого року, я про це говорив, що ми плануємо, тому що нам це потрібно критично для виживання системи”, – додав Галущенко.

Нагадаємо, 29 січня нардеп, член парламентського Комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк повідомив, що тариф на електроенергію для населення можуть підвищити двічі – до майже 6 гривень за кіловат-годину.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 20:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціна на електроенергію для українців залишиться на рівні 2 гривень 64 копійок за кіловат-годину, підвищення тарифу на цей час не обговорюється.".