Електрика для населення в Україні подорожчає вдвічі – нардеп

Тариф на електроенергію для населення в Україні можуть підвищити двічі, повідомив у інтерв’ю “Телеграфу” народний депутат, член парламентського Комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За даними нардепа, йдеться про вартість електрики трохи менш як 6 грн за кіловат-годину (зараз тариф – 2,64 грн). Депутат зазначив, що одночасно необхідно залишити субсидії для тих українців, хто не зможе платити за світло за такими цінами.

“Держава разом з нашими партнерами мають у такому випадку підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати всіх без виключення”, – заявив Нагорняк.

Він повідомив, що, за планом, піднявши тарифи, держкомпанії можуть почати добудовувати два енергоблоки Хмельницької АЕС, а також будувати Канівську ГАЕС потужністю 1000 МВт (вартість цього проєкту оцінюють у 1,2 млрд доларів США).

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Конкретні терміни, коли стрибнуть ціни на електроенергію, поки що не відомі.