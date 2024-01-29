Электричество для населения в Украине подорожает вдвое — нардеп
Тариф на электроэнергию для населения в Украине могут повысить два раза, сообщил в интервью изданию «Телеграф» народный депутат, член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк.
По данным нардепа, речь идет о стоимости электричества чуть менее 6 грн за киловатт-час (сейчас тариф — 2,64 грн). Депутат отметил, что одновременно необходимо оставить субсидии для тех украинцев, кто не сможет платить за свет по таким ценам.
«Государство вместе с нашими партнерами должно в таком случае подставить плечо людям! Но мы должны понимать, что государство не может дотировать всех без исключения», — заявил Нагорняк.
Он сообщил, что, по плану, подняв тарифы, госкомпании могут начать достраивать два энергоблока Хмельницкой АЭС, а также — строительство Каневской ГАЭС мощностью 1000 МВт (стоимость этого проекта оценивают в 1,2 млрд. долларов США).
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Конкретные сроки, когда прыгнут цены на электроэнергию, пока не известны.
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- • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 13:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тариф на электроэнергию для населения в Украине могут повысить два раза, сообщил в интервью изданию «Телеграф» народный депутат, член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк".