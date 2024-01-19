Какие продукты резко выросли в цене в Харькове и области в декабре
На 1,7% выросли цены на продукты и безалкогольные напитки в декабре 2023 года в сравнении с ноябрем, информирует ГУ статистики в Харьковской области.
Больше всего — на 11,8% — подорожали овощи. Также выросли цены на яйца — на 8,9%, фрукты — 7,3%, масло — на 5,5%, рыбу и продукты из рыбы — на 3,9%, сыр и творог — на 1,7%, макаронные изделия — на 1,3% и молоко — на 0,1%.
В то же время на 0,4% снизились цены на безалкогольные напитки, на 0,6% — на мясо и мясопродукты, на 0,7 — на хлеб, на 1% — на подсолнечное масло. Лидером удешевления является сахар — 5,8%.
Алкогольные напитки подорожали на 0,5%.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: напитки, облстат, продукты, Харьков, цены;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 13:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На 1,7% выросли цены на продукты и безалкогольные напитки в декабре 2023 года в сравнении с ноябрем, информирует ГУ статистики в Харьковской области.".