Какие продукты резко выросли в цене в Харькове и области в декабре

На 1,7% выросли цены на продукты и безалкогольные напитки в декабре 2023 года в сравнении с ноябрем, информирует ГУ статистики в Харьковской области.

Больше всего — на 11,8% — подорожали овощи. Также выросли цены на яйца — на 8,9%, фрукты — 7,3%, масло — на 5,5%, рыбу и продукты из рыбы — на 3,9%, сыр и творог — на 1,7%, макаронные изделия — на 1,3% и молоко — на 0,1%.

В то же время на 0,4% снизились цены на безалкогольные напитки, на 0,6% — на мясо и мясопродукты, на 0,7 — на хлеб, на 1% — на подсолнечное масло. Лидером удешевления является сахар — 5,8%.

Алкогольные напитки подорожали на 0,5%.