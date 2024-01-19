Які продукти різко зросли в ціні в Харкові та області у грудні
Фото: shutterstock.com
На 1,7% зросли ціни на продукти та безалкогольні напої у грудні 2023 року порівняно з листопадом, інформує ГУ статистики у Харківській області.
Найбільше – на 11,8% – подорожчали овочі. Також зросли ціни на яйця – на 8,9%, фрукти – 7,3%, олію – на 5,5%, рибу та продукти з риби – на 3,9%, сир та м’який сир – на 1,7%, макаронні вироби – на 1,3% та молоко – на 0,1%.
Водночас на 0,4% знизилися ціни на безалкогольні напої, на 0,6% – на м’ясо та м’ясопродукти, на 0,7% – на хліб, на 1% – на соняшникову олію. Лідером здешевлення є цукор – 5,8%.
Алкогольні напої подорожчали на 0,5%.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: напитки, облстат, продукты, Харків, цены;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 13:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 1,7% зросли ціни на продукти та безалкогольні напої у грудні 2023 року порівняно з листопадом, інформує ГУ статистики у Харківській області.".