Які продукти різко зросли в ціні в Харкові та області у грудні

На 1,7% зросли ціни на продукти та безалкогольні напої у грудні 2023 року порівняно з листопадом, інформує ГУ статистики у Харківській області.

Найбільше – на 11,8% – подорожчали овочі. Також зросли ціни на яйця – на 8,9%, фрукти – 7,3%, олію – на 5,5%, рибу та продукти з риби – на 3,9%, сир та м’який сир – на 1,7%, макаронні вироби – на 1,3% та молоко – на 0,1%.

Водночас на 0,4% знизилися ціни на безалкогольні напої, на 0,6% – на м’ясо та м’ясопродукти, на 0,7% – на хліб, на 1% – на соняшникову олію. Лідером здешевлення є цукор – 5,8%.

Алкогольні напої подорожчали на 0,5%.