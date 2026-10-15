На Харківщині подорожчали яйця, цукор і паливо: дані облстату

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у вересні.

За даними облстату, споживчі ціни у регіоні у вересні порівняно із попереднім місяцем зросли на 2,6%, із минулим роком – на 11,1%.

Зазначається, що на Харківщині найбільше зросли ціни на яйця (на 39,8%). Також подорожчали освіта (на 33,8%), цукор (на 10,8%), одяг і взуття (на 9,9%), паливо та мастила (на 4,5%), безалкогольні напої (на 3,7%), хліб (на 3,3%).

При цьому подешевшали фрукти (на 8,3%). Також знизились ціни на залізничний транспорт, масло та овочі.

Нагадаємо, ціни в Харкові на вироби для збереження тепла раніше промоніторила міська рада. За рік відповідні товари здорожчали на 5 – 15 %. Так, спальники можна купити, сплативши від 1700 грн. Теплі зимові ковдри та пледи коштують у середньому від 850 до 3000 грн. Комплекти термобілизни – від 600 до 2700 грн. Для екстрених випадків у продажу також є одноразові термохімічні грілки для тіла та термоустілки для взуття. Вони вартують від 15 до 60 грн.