На Харьковщине подорожали яйца, сахар и топливо: данные облстата

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в сентябре.

По данным облстата, потребительские цены в регионе в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 2,6%, с прошлым годом – на 11,1%.

Отмечается, что на Харьковщине больше всего выросли цены на яйца (на 39,8%). Также подорожали образование (на 33,8%), сахар (на 10,8%), одежда и обувь (на 9,9%), топливо (на 4,5%), безалкогольные напитки (на 3,7%), хлеб (на 3,3%).

При этом подешевели фрукты (на 8,3%). Также снизились цены на железнодорожный транспорт, масло и овощи.

Напомним, цены в Харькове на изделия для сохранения тепла ранее промониторил городской совет. За год товары подорожали на 5 – 15 %. Спальники можно купить, оплатив от 1700 грн. Теплые зимние одеяла и пледы стоят в среднем от 850 до 3000 грн. Комплекты термобелья – от 600 до 2700 грн. Для экстренных случаев в продаже есть одноразовые термохимические грелки для тела и термостельки для обуви. Они стоят от 15 до 60 грн.