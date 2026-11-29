Мэр Харькова Игорь Терехов вечером 29 ноября проинформировал об очередном «прилете» в городе. Это уже седьмой российский удар по Харькову за сегодня.

Дополнено в 16:58. Пострадавших от удара FPV по Салтовке уже трое. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что дрон ударил в дорогу рядом с транспортом.

16:20. «Врагом нанесен удар по Салтовскому району — поврежден трамвай и муниципальный автобус», — написал Терехов.

Следом он уточнил: есть двое пострадавших.

Взрыв в городе слышали около 16:02. Перед этим мониторинговые каналы информировали о полете российского FPV-дрона в сторону ТЦ «Дафи».

С начала дня в Харькове насчитали уже шесть вражеских ударов. В основном россияне атаковали беспилотниками. «Прилеты» были в трех районах: Немышлянском, Киевском и Шевченковском. Пострадавшие есть только в одном случае — в результате удара ракетой «Бандероль» по Немышлянскому району.