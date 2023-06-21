«XaKi». На честь Харкова назвуть ударний керований БПЛА «Hunter Killer»

В Україні стартував проект «Крила помсти», мета якого – виготовити 1 тисячу автономних безпілотних бомбардувальників та камікадзе українського виробництва «Hunter Killer» чи «XaKi», повідомили у Харківській міськраді .

Ці БПЛА стануть новою високоточною далекобійною зброєю і першою у світі безпілотною ударною ескадрильєю.

Вже запущено виробництво першої серії ударних бомбардувальників, кожен з яких буде названо на честь одного з міст-героїв України, що найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення . Крім Харкова, це також будуть Буча, Херсон, Маріуполь, Ірпінь та Бахмут.

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