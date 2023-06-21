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«XaKi». В честь Харькова назовут ударный управляемый БПЛА «Hunter Killer»

Общество 17:10   21.06.2023
Оксана Якушко
«XaKi». В честь Харькова назовут ударный управляемый БПЛА «Hunter Killer»

В Украине стартовал проект «Крила помсти», цель которого – изготовить 1 тысячу автономных беспилотных бомбардировщиков и камикадзе украинского производства «Hunter Killer» или «XaKi», сообщили в Харьковском горсовете.

Эти БПЛА станут новым высокоточным дальнобойным оружием и первой в мире беспилотной ударной эскадрильей.

Уже запущено производство первой серии ударных бомбардировщиков, каждый из которых будет назван в честь одного из наиболее пострадавших от полномасштабного вторжения городов-героев Украины. Кроме Харькова, это будут Буча, Херсон, Мариуполь, Ирпень и Бахмут.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 17:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине стартовал проект «Крила помсти», цель которого – изготовить 1 тысячу автономных беспилотных бомбардировщиков и камикадзе украинского производства «Hunter Killer» или «XaKi», сообщили в Харьковском горсовете.".