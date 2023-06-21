«XaKi». В честь Харькова назовут ударный управляемый БПЛА «Hunter Killer»
В Украине стартовал проект «Крила помсти», цель которого – изготовить 1 тысячу автономных беспилотных бомбардировщиков и камикадзе украинского производства «Hunter Killer» или «XaKi», сообщили в Харьковском горсовете.
Эти БПЛА станут новым высокоточным дальнобойным оружием и первой в мире беспилотной ударной эскадрильей.
Уже запущено производство первой серии ударных бомбардировщиков, каждый из которых будет назван в честь одного из наиболее пострадавших от полномасштабного вторжения городов-героев Украины. Кроме Харькова, это будут Буча, Херсон, Мариуполь, Ирпень и Бахмут.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 17:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине стартовал проект «Крила помсти», цель которого – изготовить 1 тысячу автономных беспилотных бомбардировщиков и камикадзе украинского производства «Hunter Killer» или «XaKi», сообщили в Харьковском горсовете.".