«XaKi». В честь Харькова назовут ударный управляемый БПЛА «Hunter Killer»

В Украине стартовал проект «Крила помсти», цель которого – изготовить 1 тысячу автономных беспилотных бомбардировщиков и камикадзе украинского производства «Hunter Killer» или «XaKi», сообщили в Харьковском горсовете.

Эти БПЛА станут новым высокоточным дальнобойным оружием и первой в мире беспилотной ударной эскадрильей.

Уже запущено производство первой серии ударных бомбардировщиков, каждый из которых будет назван в честь одного из наиболее пострадавших от полномасштабного вторжения городов-героев Украины. Кроме Харькова, это будут Буча, Херсон, Мариуполь, Ирпень и Бахмут.

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