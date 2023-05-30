Один из беспилотников упал возле резиденции Путина под Москвой на Рублевке

Депутат российской Госдумы Александр Хинштейн обнародовал список мест падения сбитых беспилотников. В этом списке, в частности, подмосковное село Роздоры, Одинцовского района – рядом с резиденцией президента рф Владимира Путина, сообщил «Военный Курьер».

Место падения российского беспилотника находится всего в 7 км от села Усово, где расположена любимая подмосковная резиденция российского диктатора Путина – «Ново-Огарево».

Стоит отметить, что и село Усово, и Роздоры находятся в так называемом элитном подмосковном районе «Рублевка», расположенном вдоль Рублево-Успенского шоссе. Во время сегодняшней атаки беспилотников несколько дронов сбили и в других элитных поселениях Рублевки, в частности в селе Ромашково и коттеджном городке «Гринфилд».

Ранее российское министерство обороны отчиталось, что сегодня оно отразило атаку 8 украинских беспилотников. Позже Александр Хинштейн публиковал видео и фото ударов неизвестных по БПЛА по объектам в Москве и Московской области.