Один из беспилотников упал возле резиденции Путина под Москвой на Рублевке
Депутат российской Госдумы Александр Хинштейн обнародовал список мест падения сбитых беспилотников. В этом списке, в частности, подмосковное село Роздоры, Одинцовского района – рядом с резиденцией президента рф Владимира Путина, сообщил «Военный Курьер».
Место падения российского беспилотника находится всего в 7 км от села Усово, где расположена любимая подмосковная резиденция российского диктатора Путина – «Ново-Огарево».
Стоит отметить, что и село Усово, и Роздоры находятся в так называемом элитном подмосковном районе «Рублевка», расположенном вдоль Рублево-Успенского шоссе. Во время сегодняшней атаки беспилотников несколько дронов сбили и в других элитных поселениях Рублевки, в частности в селе Ромашково и коттеджном городке «Гринфилд».
Ранее российское министерство обороны отчиталось, что сегодня оно отразило атаку 8 украинских беспилотников. Позже Александр Хинштейн публиковал видео и фото ударов неизвестных по БПЛА по объектам в Москве и Московской области.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 14:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутат российской Госдумы Александр Хинштейн обнародовал список мест падения сбитых беспилотников. В этом списке, в частности, подмосковное село Роздоры, Одинцовского района – рядом с резиденцией президента рф Владимира Путина, сообщил «Военный Курьер».".