Один із безпілотників впав біля резиденції Путіна під Москвою на Рубльовці

Депутат російської Держдуми Олександр Хінштейн оприлюднив перелік місць падіння збитих безпілотників. У цьому списку, зокрема, підмосковне село Роздори, Одинцовського району – поряд із резиденцією президента рф Володимира Путіна, повідомив «Військовий Кур’єр».

Місце падіння російського безпілотника знаходиться всього за 7 км від села Усово, де розташована улюблена підмосковна резиденція російського диктатора Путіна – «Ново-Огарьово».

Варто зазначити, що і село Усово і Роздори, знаходяться у так званому елітному підмосковному районі «Рубльовка», що розташований вздовж Рубльво-Успенського шосе. Під час сьогоднішньої атаки безпілотників, кілька дронів було збито і в інших елітних поселеннях Рубльовки, зокрема у селі Ромашково та котеджному містечку «Грінфілд».…

Раніше російське міністерство оборони відзвітувалося, що сьогодні воно відбило атаку начебто 8 українських безпілотників. Пізніше Олександр Хінштейн публікував відео та фото ударів невідомих по БПЛА по об’єктах у Москві та Московській області.