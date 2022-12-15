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Лікар Комаровський прочитає вірші вбитого під Ізюмом поета Вакуленка

Суспільство 16:36   15.12.2022
Оксана Якушко
Лікар Комаровський прочитає вірші вбитого під Ізюмом поета Вакуленка

Євген Комаровський попросив батьків надіслати малюнки дітей до 16 віршів Володимира Вакуленка.

На згадку про вбитого рашистами під Ізюмом дитячого поета Володимира Вакуленка дитячий лікар Євген Комаровський планує записати 16 його віршів. Відеозапис хочуть зробити у рамках проекту «Казки українською з доктором Комаровським». Ілюструвати поезії зможе кожна дитина, яка хоче взяти участь у проекті.

«Я дуже хочу на згадку про Володимира записати кілька його віршів з дитячими малюнками, в рамках нашого проекту «Казки українською з доктором Комаровським»- https://www.youtube.com/playlist….Хто готовий брати участь, організувати дітей – надсилайте малюнки на пошту каналу – hellodoc.komarovskiy@gmail.com – пишіть назву вірша, треба по одному малюнку на кожні 4 рядки», – звернувся Комаровський до фоловерів.

Крім малюнків Комаровському будуть потрібні для підсумкового відео фото дітей – вік та ім’я, обов’язково, прізвище, місце проживання – бажано.

Хто не уявляє, як це виглядає в кінцевому варіанті, можна переглянути це відео – https://youtu.be/4Mne2FnIxpE.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 16:36;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Євген Комаровський попросив батьків надіслати малюнки дітей до 16 віршів Володимира Вакуленка.".