“Ти націоналіст”: вітчим Вакуленка розповів, що письменника викрадали двічі

У Харкові попрощалися з дитячим письменником Володимиром Вакуленком, якого було вбито під час окупації Ізюмського району. Учасника Революції гідності, літературного діяча та волонтера поховали на міському цвинтарі №2. Вакуленка провели в останню путь його 14-річний син Віталій та вітчим. Чоловік розповів МГ “Об’єктив”, що окупанти двічі затримували письменника за проукраїнську позицію, про яку загарбникам розповіли місцеві колаборанти.

Присутній на церемонії прощання вітчим письменника Василь Ігнатенко розповідає: 22 березня загарбники вперше схопили Володимира, проте відпустили, а за два дні забрали вдруге. Відтоді ніхто з рідних його не бачив.

Василь Ігнатенко, вітчим письменника

“Ти націоналіст”. Забрали їх разом з дитиною. Забрали з дитиною, ну буквально через 3-4 години він прийшов. А через три дні приїхали нові. Одного я запам’ятав, як вони між собою спілкувалися і кричали: “Бес”. Кликуха у нього була, як у собаки – “Бес”. І забрали його. Дитину нам залишили. І все. Ото ми його останній раз бачили.

Володимир Вакуленко – учасник Революції гідності, літературний діяч, відзначений низкою нагород, лауреат міжнародного конкурсу “Коронація слова”.

Сашко Дерманський, письменник, мав із Вакуленком спільні проєкти

Володя був просто справжній, щирий, прямий, добрий. І по-дитячому щирий. Це така риса, яка дуже важлива дитячому письменнику. Дуже принциповий. Він просто не мовчав там, де інші могли промовчати.

Вітчим письменника впевнений, що про проукраїнську позицію Володимира окупантам розповіли місцеві колаборанти.



Василь Ігнатенко, вітчим письменника

Ну, по наводке. Його там “гарні” хлопці здали, щоб вислужитись перед цією владою. Тут однозначно. Чому я роблю такий висновок? Тому що вже як його забрали, через п’ять днів ще раз прийшли його забирати до батька.

Тетяна Гуцаленко, поетеса, односелиця Володимира Вакуленка

Він не любив росіян. Дуже не любив. Він завжди всім говорив, що Росія – це наш перший ворог. Ну якось ми всі лояльно до цього ставились. Але він був непримиренний. У селі його не сприймали, бо він був дуже радикальний. От він реально був радикальний.

Із кінця лютого рідні намагалися вивезти Володимира із сином на Львівщину, проте чоловік відмовлявся.

Василь Ігнатенко, вітчим письменника

У нього була можливість виїхати на Львівщину. Там є квартира від першої дружини. – “Ні, я не поїду. Тут моє місто, тут могили моїх предків”.

Понад пів року батьки шукали сина, але згодом стало відомо, що його вбили окупанти. Експертиза ДНК підтвердила: серед жертв російської агресії у масовому похованні в Ізюмі – останки Володимира Вакуленка.

Тетяна Гуцаленко, поетеса, односелиця Володимира Вакуленка

І якщо хтось зміг лягти під них, то він просто не зміг. Він не зміг свою думку змінити, бути кимось іншим, ким він є насправді.

У Володимира Вакуленка залишився неповнолітній син, який має інвалідність і потребує допомоги.

Нагадаємо, що наприкінці березня під час окупації села Капитолівка Ізюмського району росіяни викрали відомого українського письменника та волонтера. З’ясувалося, що Вакуленка вбили, а його тіло було ексгумовано разом з іншими з масового поховання у лісі біля Ізюма після звільнення міста . Фотодокази та результати ДНК-експертизи отримало видання “Суспільне”. У тілі письменника правоохоронці виявили дві кулі від пістолета Макарова. За словами віцемера Ізюма Володимира Мацокіна, іменем Вакуленка назвуть одну з вулиць міста.