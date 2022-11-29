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Іменем убитого дитячого письменника Вакуленка назвуть вулицю в Ізюмі

Суспільство 10:24   29.11.2022
Оксана Горун
Іменем убитого дитячого письменника Вакуленка назвуть вулицю в Ізюмі

Про такі плани повідомив віцемер Ізюма Володимир Мацокін. Тіло Вакуленка, якого окупанти викрали в березні, виявили в масовому похованні.

“У місті обов’язково буде вулиця Володимира Вакуленка”, – прокоментував звістку про смерть письменника віцемер Ізюма Володимир Мацокін.

Він емоційно висловився про вбитого: “Володимир був непростим, іноді здавалось, що він “людина без шкіри”. Нетерпимий до несправедливості, чутливий, безкомпромісний, патріотичний, з сильною харизмою, завжди і всюди разом з сином. Це так сюрреалістично – вбити дитячого письменника, батька хворої дитини. Це так по-звірячому”.

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    • Нагадаємо, Вакуленка викрали наприкінці березня під час окупації села Капітолівка Ізюмського району. Довгий час його подальша доля була невідома. І ось під час ідентифікації тіл, ексгумованих із масового поховання в Ізюмі, з’ясували, що один із убитих та похованих у цих могилах – Володимир Вакуленко.

    У Володимира залишився неповнолітній син із інвалідністю.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 10:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про такі плани повідомив віцемер Ізюма Володимир Мацокін. Тіло Вакуленка, якого окупанти викрали в березні, виявили в масовому похованні".