Именем убитого украинского детского писателя Вакуленко назовут улицу в Изюме
О таких планах сообщил вице-мэр Изюма Владимир Мацокин. Тело Вакуленко, которого оккупанты похитили в марте, обнаружили в массовом захоронении.
«В городе обязательно будет улица Владимира Вакуленко», — прокомментировал известие о смерти писателя вице-мэр Изюма Владимир Мацокин.
Он эмоционально высказался об убитом: «Владимир был непростым, иногда казалось, что он человек без кожи. Нетерпим к несправедливости, чувствителен, бескомпромиссен, патриотичен, с сильной харизмой, всегда и всюду вместе с сыном. Это так сюрреалистично – убить детского писателя, отца больного ребенка. Это так зверски».
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Напомним, Вакуленко похитили в конце марта во время оккупации села Капитоловка Изюмского района. Долгое время его дальнейшая судьба была неизвестна. И вот во время идентификации тел, эксгумированных из массового захоронения в Изюме, выяснили, что один из убитых и похороненных в этих могилах — Владимир Вакуленко.
У Владимира остался несовершеннолетний сын с инвалидностью.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 10:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О таких планах сообщил вице-мэр Изюма Владимир Мацокин. Тело Вакуленко, которого оккупанты похитили в марте, обнаружили в массовом захоронении".