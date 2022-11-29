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Именем убитого украинского детского писателя Вакуленко назовут улицу в Изюме

Общество 10:24   29.11.2022
Оксана Горун
Именем убитого украинского детского писателя Вакуленко назовут улицу в Изюме

О таких планах сообщил вице-мэр Изюма Владимир Мацокин. Тело Вакуленко, которого оккупанты похитили в марте, обнаружили в массовом захоронении.

«В городе обязательно будет улица Владимира Вакуленко», — прокомментировал известие о  смерти писателя вице-мэр Изюма Владимир Мацокин.

Он эмоционально высказался об убитом: «Владимир был непростым, иногда казалось, что он человек без кожи. Нетерпим к несправедливости, чувствителен, бескомпромиссен, патриотичен, с сильной харизмой, всегда и всюду вместе с сыном. Это так сюрреалистично – убить детского писателя, отца больного ребенка. Это так зверски».

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    • Напомним, Вакуленко похитили в конце марта во время оккупации села Капитоловка Изюмского района. Долгое время его дальнейшая судьба была неизвестна. И вот во время идентификации тел, эксгумированных из массового захоронения в Изюме, выяснили, что один из убитых и похороненных в этих могилах — Владимир Вакуленко.

    У Владимира остался несовершеннолетний сын с инвалидностью.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 10:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О таких планах сообщил вице-мэр Изюма Владимир Мацокин. Тело Вакуленко, которого оккупанты похитили в марте, обнаружили в массовом захоронении".