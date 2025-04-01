Разрушенный Изюм принял 8700 переселенцев: есть ли для них работа

Изюм на Харьковщине наиболее сильно пострадал в первый год полномасштабного вторжения и был в оккупации. А теперь помогает жителям соседних громад, бегущим от войны.

«На сегодня Изюмская громада приняла 8700 вынужденных переселенцев, — сообщил в эфире нацмарафона заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин. — Это, безусловно, купянчане, это из Боровской громады и Донецкой области. Здесь созданы хабы, где эти люди могут получить первую помощь, в которой они нуждаются как вынужденные переселенцы. Например, такой хаб у нас в Изюме создала Боровская громада, где принимает своих жителей. Мы стараемся максимально интегрировать этих людей. Например, буквально сегодня-завтра на территории нашей громады заработает семейная медицина Боровской громады. И таким образом люди, переехавшие к нам, смогут лечиться у своих семейных врачей, к которым привыкли».

Мацокин рассказал о ситуации с работой в Изюме, ведь город сильно пострадал от авиаударов, в том числе — сильно досталось промышленности.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Изюм никогда не был сельскохозяйственным городом. Это всегда был промышленный город. Сегодня сельское хозяйство восстанавливается, но Изюмский район – наиболее заминированный район, по крайней мере, в Харьковской области. Что касается работы, то на сегодня это в основном работа в малом бизнесе, который очень быстро реагирует на вызовы, происходящие в громаде. Ну и, безусловно, это коммунальные предприятия. К сожалению, крупные предприятия, в том числе и Укроборонпрома, работавшие в нашем городе, где работали более тысячи человек… россияне их очень сильно повредили. И на сегодня в том виде, в каком они были, они не работают. И это, безусловно, на занятость населения оказывает очень сильное влияние. Поэтому эта проблема есть — занятости населения. И это, безусловно, и сказывается на интеграции тех людей, которые приехали в нашу громаду. Но если взять детей — они учатся. Культурные, образовательные услуги, социальное обеспечение они получают», — рассказал Мацокин.

Он отметил, что сейчас количество населения, проживающего в Изюмской громаде, остается стабильным. Люди не выезжают. Хотя здесь и слышат отголоски боев на соседних территориях, а также периодически переживают удары российских ракет и «Шахедов».