Более 600 тысяч гривен потратит Изюм на цветы для клумб – ХАЦ

КП «Благоустройство города Изюма» объявило закупку саженцев цветов на 630,9 тыс. грн. Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на «ProZorro».

По данным ХАЦ, город планирует закупить такие саженцы: 2300 белых петуний, 1250 розовых петуний, 200 красных петуний, 7300 голубых петуний, 6500 лимонных баргатцев, 3335 цинерарий, 600 красных сальвий, 1000 коричневых альтернантеров, 6750 зеленых альтернантеров.

«В тендерной документации указано, что рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, компактной, не переросшей, равномерно залиственной, без срезанных и сломанных стеблей, не переплетенной между собой, с хорошо развитой и сформированной корневой системой. Растения должны быть одномерными, то есть иметь одинаковую высоту и объем», — пишут антикоррупционеры.

Отмечается, что аукцион должен пройти 2 апреля, а поставка саженцев – до 15 мая.

В ХАЦ напомнили, что в прошлом году КП потратило на цветы для клумбы 597,7 тыс. грн.