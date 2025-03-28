Понад 600 тисяч гривень витратить Ізюм на квіти для клумб – ХАЦ
КП «Благоустрій міста Ізюма» оголосило закупівлю саджанців квітів на 630,9 тис. грн. Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на «ProZorro».
За даними ХАЦ, місто планує закупити такі саджанці: 2300 білих петуній, 1250 рожевих петуній, 200 червоних петуній, 7300 блакитних петуній, 6500 лимонних тагетесів, 3335 цинерарій, 600 червоних сальвій, 1000 коричневих альтернантер, 6750 зелених альтернантер.
«У тендерній документації зазначено, що розсада має бути здоровою, свіжою, чистою, компактною, не перерослою, рівномірно залистяною, без зрізаних та зламаних стебел і пагонів, не переплетеною між собою, з добре розвиненою і сформованою кореневою системою. Рослини мають бути одномірними, тобто мати однакову висоту і об’єм», – пишуть антикорупціонери.
Зазначається, що аукціон має відбутись 2 квітня, а поставка саджанців – до 15 травня.
У ХАЦ нагадали, що торік КП витратило на квіти для клумб 597,7 тис. грн.
Читайте також: Мільйон квітів, без петуній: які клумби планують цьогоріч у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, аукцион, ХАЦ, цветы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Понад 600 тисяч гривень витратить Ізюм на квіти для клумб – ХАЦ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 15:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Благоустрій міста Ізюма» оголосило закупівлю саджанців квітів на 630,9 тис. грн. Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на «ProZorro».".