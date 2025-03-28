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Понад 600 тисяч гривень витратить Ізюм на квіти для клумб – ХАЦ

Суспільство 15:35   28.03.2025
Вікторія Яковенко
Понад 600 тисяч гривень витратить Ізюм на квіти для клумб – ХАЦ Фото: ГО “ХАЦ”

КП «Благоустрій міста Ізюма» оголосило закупівлю саджанців квітів на 630,9 тис. грн. Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на «ProZorro».

За даними ХАЦ, місто планує закупити такі саджанці: 2300 білих петуній, 1250 рожевих петуній, 200 червоних петуній, 7300 блакитних петуній, 6500 лимонних тагетесів, 3335 цинерарій, 600 червоних сальвій, 1000 коричневих альтернантер, 6750 зелених альтернантер.

«У тендерній документації зазначено, що розсада має бути здоровою, свіжою, чистою, компактною, не перерослою, рівномірно залистяною, без зрізаних та зламаних стебел і пагонів, не переплетеною між собою, з добре розвиненою і сформованою кореневою системою. Рослини мають бути одномірними, тобто мати однакову висоту і об’єм», – пишуть антикорупціонери.

Зазначається, що аукціон має відбутись 2 квітня, а поставка саджанців – до 15 травня.

У ХАЦ нагадали, що торік КП витратило на квіти для клумб 597,7 тис. грн.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2025 в 15:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Благоустрій міста Ізюма» оголосило закупівлю саджанців квітів на 630,9 тис. грн. Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на «ProZorro».".